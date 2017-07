Apoya Fomerrey a familias defraudadas de la Parcela 17

Reciben asesoría jurídica para presentar recursos legales contra quienes amenazan su patrimonio.

Tras 10 años de incertidumbre luego de ser víctimas de fraude, vecinos de la Parcela 17 en la Colonia La Alianza, recibieron asesoría legal de Fomerrey.

Personal de la Dirección Jurídica del organismo asesoró a los afectados para la presentación de denuncias por el delito de fraude ante la Procuraduría de Justicia y otros recursos ante el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Hace más de 10 años los propietarios de 57 lotes de la Parcela 17 fueron defraudados por Benjamín Rodríguez Anzures, ex empleado de Fomerrey en la pasada Administración.

Desde entonces, varias familias han sido desalojadas de los predios por juicios promovidos por el ex empleado.

Actualmente, la Dirección Jurídica de Fomerrey trabaja en integrar denuncias de manera individual para los afectados.

Para frenar los desalojos, Fomerrey interpuso una denuncia ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales No Violentos.

Además, se giraron oficios a los jueces civiles del Tribunal Superior de Justicia y al Director del Instituto Registral y Catastral para que coadyuven cotejar si el lote que se intenta desalojar está registrado a nombre del actor de la demanda o quién es el dueño.