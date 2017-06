Anuncia Gobierno Ciudadano 30 millones de pesos para Villaldama

A dos años de su triunfo en las elecciones para Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón festejó este día visitando Bustamante y Villaldama, y en este último municipio anunció obras por 30 millones de pesos.

En una gira de trabajo por la zona norte de Nuevo León, El Bronco destacó que en este tiempo su Administración ha trabajado para estabilizar las finanzas estatales, logrando hacer ahorros para apoyar a los 51 municipios de la entidad.

“Este Gobierno es eficiente porque si no, no estuviéramos aquí compartiendo los recursos que el Gobierno tiene con los municipios. Hoy es un Gobierno eficiente”, expresó el Mandatario estatal.

“Estamos trabajando, el año pasado fue difícil, muy difícil, muy complicado, hoy estamos mejor porque mucha gente ha confiado en este Gobierno y mucha gente ha pagado sus contribuciones.

“Hemos logrado dos etapas difíciles, la primera estabilizar el Gobierno; la segunda, que no nos gane el tema financiero, y la tercera, lograr que todos los alcaldes se lleven bien con el Gobernador”.

En Villaldama, el Gobernador visitó el centro de salud, en donde comprometió un monto superior a 700 mil pesos para la remodelación del inmueble, a fin de que brinde servicio de calidad a la comunidad, además de destinar un médico de 24 horas.

También se destinará una inversión de 4.3 millones de pesos para la habilitación de la Ermita de la Gran Cruz, como mirador y punto turístico.

Posteriormente, El Bronco supervisó las instalaciones de la antigua estación del ferrocarril, donde se invertirán 3 millones 750 mil pesos para adecuar canchas, estacionamiento y los jardines que se unirán con el Museo del Ferrocarril.

Rodríguez Calderón también anunció que se destinarán 3 millones de pesos en la construcción de un parque lineal, pre bases que se lanzaron hoy.

Con esta obra se buscará reforzar la infraestructura de Villaldama para atraer el turismo.

En el municipio también se llevan a cabo obras de Agua y Drenaje por 14.1 millones de pesos y del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva por 6.4 millones de pesos, para la rehabilitación de escuelas.

El Gobernador además visitó una granja avícola y la Pinacoteca.