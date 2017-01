Anuncia Clara Luz subsidios para el Predial

Clara Luz Flores Carrales, Presidente Municipal de General Escobedo se sensibiliza con la ciudadanía al dar a conocer que en el municipio no habrá aumento en el impuesto predial para no lastimar el bolsillo de los ciudadanos y anunció subsidios para facilitar el pago de dicho impuesto sobre todo en los polígonos de pobreza.

“Ustedes saben que el municipio no aumentó el impuesto predial, puede haber alguna confusión por parte de los ciudadanos por el caso en otros municipios, el día de hoy sentamos las bases que tendrá efectos importantes para toda la zona de polígonos de pobreza hay un porcentaje de descuento, podrían incluso regularizarse con un sistema que puedan pactar en el mes de enero y febrero, un sistema de pago para todo el año, lo que queremos nosotros es que haya las facilidades sobre todo en las condiciones económicas en las que estamos, el descuento es del 50% y beneficiaría a cerca de 20 mil familias”, señaló Clara Luz.

Con estas acciones buscan la participación del ciudadano para seguir mejorando las condiciones de los servicios municipales.

“Con estas facilidades podamos tener mejores condiciones de servicio, el rendimiento del servicio del municipio hacia los ciudadanos tiene mucho que ver con la recaudación, pero también con los números de expedientes catastrales que pudiéramos recaudar para efecto de tramitar recursos a nivel federal y estatal, por eso es importante para nosotros que la mayoría pudiera estar al corriente”.

Buscando atraer mayor inversión en Escobedo, en el caso del ISAI que es un impuesto que depende si hay o no inversión, Clara Luz dio a conocer un mecanismo de incentivos.

“En Escobedo tenemos el 50% de área por desarrollar y eso significa que hay espacio donde puede haber empresas y fraccionamientos este plan de incentivos consiste en bonos municipales del 50% que va a ser efectivo si lo utilizan en los siguientes seis meses para cualquier trámite posterior como puede ser el permiso de construcción o el de urbanización y con esos bonos pueden pagar, para que los trámites sean más efectivos en el momento”. v