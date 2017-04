Alcalde, empresarios y vecinos recorren arroyo El Obispo en Santa Catarina para exigir retiro de marraneras

El Alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, acompañado de empresarios y vecinos, solicitó a las autoridades competentes federales el retiro de las marraneras que invaden el arroyo el Obispo, ante el grave problema de contaminación provocado principalmente por esta crianza ilegal de ganado porcino que afecta la vida y salud de más de 18 mil familias en el sector.

Lo anterior, luego de realizar un recorrido por el arroyo El Obispo, acompañado por vecinos del sector y empresarios que actualmente sufren por los malos olores, así como enfermedades provocadas por el problema de insalubridad que generan las marraneras.

“Estamos solicitando a la autoridad federal, en este caso, la Comisión Nacional del Agua y otras instancias, que actúen en el caso de las marraneras para que sean reubicadas del arroyo, ya que hoy en día los mantiene encerrados en sus casas debido a los malos olores, no pueden hacer una vida normal; además de que ya registran enfermedades de la piel y problemas de salud derivados de la cercanía con las marraneras”, enfatizó el Alcalde acompañado del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, Carlos García Astorga.

Además del recorrido realizado, Castillo Olivares informó que en los próximos días estará presentando una demanda popular ante la autoridad federal para denunciar la contaminación generada por las marraneras y se proceda a su retiro inmediato; dicha demanda es respaldada por las firmas de vecinos del sector.

Por su parte Javier Guajardo Treviño, presidente de Colonos del Parque Industrial Las Torres, uno de los empresarios que acompañó el recorrido, manifestó que es un tema eminentemente de derechos humanos, ya que se ven vulneradas las garantías más elementales de los vecinos del sector, porque viven presos de las marraneras, además de estar afectando a más de 60 empresas del sector, perjudicando nuevas inversiones.

El Presidente Municipal reafirmó que continuará pugnando por el retiro de las marraneras, pues aunque no es su responsabilidad, sí tiene la facultad para solicitar a las autoridades competentes actuar al respecto, por lo que seguirá esta lucha en apoyo a más de 18 mil familias que hoy sufren las consecuencias de las marraneras.

“Si bien es un tema que no es competencia municipal, sí podemos hacer las gestiones necesarias para que la autoridad, llámese CNA, PROFEPA, SEMARNAT, actúen en el ámbito de su competencia y procedan a retirar un giro que hoy no es compatible con la vocación habitacional y de empresas en la zona”, puntualizó el Munícipe.