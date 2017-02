‘Beatlemania’ hace vibrar al Pabellón M

La mejor banda Beatle del mundo, Get Back!, se presentó el 11 de Febrero del 2017 en el Auditorio Pabellón M ante cerca de dos mil beatlemaniacos, quienes vivieron una noche de rock, nostalgia y clásicas canciones.

En punto de las 21:10 horas, el cuarteto arribó al escenario, interpretando I want to hold your hand, seguido de She loves you y Please please me, momento donde los asistentes corearon las canciones y aplaudieron cada interpretación.

Durante la noche, la agrupación canto y contagió de energía a la audiencia, quienes recordaron a su agrupación favorita, los Beatles.

El show tributo presento un espectáculo musical, con cambios de vestuario de distintas épocas de los Beatles, instrumentos vintage y un escenario donde se proyectaban gráficos alusivos a cada canción.

Get Back!, espectáculo musical más importante a nivel mundial que rinde homenaje a The Beatles, ha recorrido gran parte de Europa, Japón, América Latina, Estados Unidos, Canadá, etc. Paul McCartney y Ringo Star han elogiado el show por su calidad interpretativa.

Se interpretaron éxitos de The Beatles como: I want to hold your hand, She loves you, Nowhere man, Cant buy my love, Help!, Yellow submarine, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Strawberry fields forever, Come together, I am the walrus, Hey Jude y Let it be, entre otros.