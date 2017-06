El ‘Flash’ regresa a su hogar regio

El equipo disputaría su primer partido de la temporada en noviembre. Sobre la plantilla del equipo, el Monterrey Flash reclutó a Mariano Ballella como director técnico.

Tras dos años fuera de las canchas, el Monterrey Flash anunció su regreso a la liga de futbol rápido profesional.

Fue en junio del 2015 cuando el equipo tomó la decisión de tomar un receso de las canchas por la falta de estabilidad que tenía la Major Arena Soccer League, a consecuencia de las disputas que sostenía con diferentes equipos.

Flash se retiró como el primer equipo mexicano en coronarse campeón de la MASL.

El regreso del equipo se anunció en conferencia de prensa, encabezada por el presidente del Club, Gerardo Guerra, quien estuvo acompañado del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; el comisionado de la MASL, Joshua Schuab; el asesor de Flash, Jorge Urdiales y el director técnico Mariano Ballella.

Guerra consideró que actualmente la liga cuenta con las condiciones idóneas para trabajar.

“El regreso no se tomó la decisión de un día para otro, hemos trabajado por meses en negociaciones y por eso estamos muy contentos de poder anunciar el regreso de Flash a la misma liga donde fuimos campeones; con la misma directiva, con el mismo ímpetu y el mismo objetivo de poner el nombre de Monterrey muy en alto y traer un campeonato a esta ciudad”, señaló.

El trabajo del equipo inicia el próximo mes de julio, cuando se realice la reunión de los representantes de equipos con la MASL en Missouri, donde se planeará y posteriormente se dará a conocer los rivales, la división en la que se competirá y la fecha del juego inaugural.

Estimó que el equipo disputaría su primer partido de la temporada en noviembre.

Sobre la plantilla del equipo, el Monterrey Flash reclutó a Mariano Ballella como director técnico.

El estratega argentino dijo estar emocionado por este nuevo reto, con el cual está comprometido al 100 por ciento.

Guerra adelantó que en cuanto a jugadores se está negociando con los mejores representantes del futbol rápido de México.

“Estamos entablando negociaciones que en breve se les van a estar informando con jugadores del DF (sic), Guadalajara, Monterrey, algunos ex jugadores de Flash. En Octubre empezarán a llegar ciertos jugadores para empezar la pre temporada”, señaló.

El comisionado de Mayor Arena Soccer League, Joshua Schuab, reconoció que el Monterrey Flash es una de las mejores franquicias de la liga, tanto dentro como fuera del campo.

“Nuestro juego ha crecido con el paso del tiempo, continuamos trabajando en eso y con el Flash regresando buscamos tener gran éxito y usar Flash como un catalizador para expandir el deporte en México”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, destacó los beneficios que traerá el regreso del equipo a la ciudad.

“Para Monterrey es grandioso lo que está pasando el día de hoy porque estos equipos no nada más tienen seguidores, no nada más hacen espectáculo, sino que representan sus jugadores, representan un ejemplo a seguir, representan una esperanza para muchos jóvenes que están en la calle que quieren y que aspiran, a poder ser alguna vez como los jugadores que están viendo en la cancha”.

“Genera turismo, derrama económica, genera también inversión económica y para Monterrey eso también es fabuloso”, afirmó.

Monterrey Flash jugará como local en el torneo 2017-2018 en las instalaciones de la Arena Monterrey. v