¡Qué reto del Canal 28!

Estaba el otro día El Apuntador haciendo memoria sobre la presencia de medios de comunicación de Nuevo León en eventos o proyectos deportivos de carácter internacional, cuando se enteró que RTVNL -mejor conocido entre sus apoyadores y detractores como Canal 28-, enviará a una reportera a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que arrancan el próximo 5 de agosto.

Pero no solamente a tierras brasileñas irá la agraciada, sino que apenas irá aterrizando en el aeropuerto “Mariano Escobedo” y luego de repartir souvenirs a sus compañeros, volverá a hacer sus maletas para irse a Williamsport, Pennsylvania, para reportar las acciones de los peloteros de San Nicolás de los Garza en el Campeonato Mundial de Beisbol que inicia el 18 del mismo mes.

La decisión de mandar a Nancy Arreola, ex reportera de TV Azteca y recién llegada al Canal 28, tiene que ver con la también nueva incorporación del productor Sebastián Moreno al equipo del director de RTVNL, Osvaldo Robles.

Moreno y Robles fueron compañeros varios años en El Norte, no así la agraciada de cubrir los dos eventos deportivos. Una decisión que más allá si tiene o no los méritos porque tiene unos días -o semanas- en la nómina estatal, Arreola forma parte de una generación de mujeres reporteras y conductoras de segmentos deportivos.

El Apuntador no tenía el gusto de conocerla porque desde unos años evita perder su tiempo sintonizando los canales privados de Nuevo León -más por el deprimente espectáculo que dieron en las campañas electorales de 2015-, pero de vez en cuando enciente la pantalla de 70 pulgadas ultra slim (delgada para quienes no entienden el inglés), para poder rellenar este espacio tan leído.

En la polémica que se viene al interior del Canal 28 sobre por qué Alejandro Campos, especialista de beisbol y con amplias coberturas en Grandes Ligas y la Liga Mexicana no fue a Williamsport, este columnista envió un breve comunicado: “No voy a sudar calenturas alejas y tampoco me voy a rascar una comezón que no es mía”.

Y en cuanto al gasto público que va a generar ambos viajes a Brasil y Estados Unidos de la reportera Arreola, esa es harina de un costal que El Apuntador no lleva a cuestas.

Y batallan porque quieren… en el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte tienen a un elemento con suficiente experiencia en estos menesteres. Juan Ramón Piña, con tres juegos olímpicos cubiertos cuando fue reportero de El Norte, ya estuvo en Atenas, Atlanta y Sidney y podría hacer un trabajo reporteril de muy buen nivel para los teleespectadores de Canal 28.

Piña, quien se desempeña como coordinador en el área de comunicación del instituto, podría ser aprovechado por su experiencia, además que ya tiene acreditación y sólo le faltaría el apoyo económico y los boletos de avión.

Cierto, los medios considerados “chicos” como RTVNL tienen la libertad de demostrar a que pueden competir con los “grandes” sin complejos.

Basta hacer memoria cuando en el Mundial de Futbol de Italia 1990, sin México en la competencia por el castigo de la FIFA, Multimedios hizo la primera gran cobertura de un evento internacional para competirle, no solamente en lo periodístico sino en lo comercial, al periodicote de Washington y Zaragoza.

Hasta ese año, solamente El Norte y El Porvenir realizaban viajes al extranjero para estar presentes donde estaba la noticia, mientras la empresa de mi cuate Francisco “Pancho” González se quedaba al margen, cuando tenía mayor cobertura teniendo estaciones de radio y el Canal12.

De esa forma, desde el periódico “chico” El Diario de Monterrey (Milenio), don Pancho unió por primera vez a los directivos de su empresa para cubrir el Mundial de Italia y hacer el primer gran negocio con abundantes entradas de dinero inyectado por los patrocinadores.

Como testigos están el arquitecto Héctor Benavides, aún vigente; Enrique Gómez Junco, director comercial de Multimedios ya jubilado, además de otros protagonistas de esa primera cobertura como Héctor Hugo Jiménez, entonces jefe de la sección deportiva del desaparecido Diario de Monterrey y uno de los enviados a Italia.

Por eso mismo RTVNL, en la nueva administración estatal de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, debe tener la confianza de los televidentes, pero sobre todo de sus detractores y no “achicarse” frente a los llamados canales “grandes” que se están desinflando como Televisa Monterrey, TV Azteca y Multimedios.

Otra prueba de que las ideas que rompen paradigmas -además de resultar grandes negocios y plataforma de proyección-, no son exclusivas de las televisoras privadas o los medios impresos tradicionales -así como de las nuevas plataformas como páginas web y las redes sociales-, es un proyecto que ejecutó Hora Cero en 2003.

Un viaje continental denominado “El Reto” provocó la envidia de los “grandes” medios de Nuevo León por su originalidad y porque Hora Cero se adelantó a los tiempos.

Usando las nuevas tecnologías de comunicación de su tiempo, este quincenal planeó un viaje de dos reporteros, Gerardo Ramos Minor y Erick Muñiz, quienes desde la frontera con Estados Unidos cruzaron el continente a pie y “en aventón”, con excepción de la peligrosa frontera entre Panamá y Colombia.

En el periplo de casi 70 días escribían día a día sus crónicas y subían fotos en un blog, en el sitio www.horacero.com.mx y en el periódico, hasta llegar a La Patagonia en Chile. Además de la aventura narrada con exquisitez literaria, hicieron entrevistas con directores y dueños de periódicos que permitió hacer una radiografía del periodismo Latinoamericano.

Entre las inolvidables anécdotas de Ramos y Muñiz fue que durmieron en las faltas de la Cordillera de los Andes, atravesaron el desierto de Chile, durmieron en hostales con bichos nunca vistos, redujeron drásticamente de peso y fueron entrevistados por agencias de noticias internacionales, diarios, radios y televisoras de centro y Sudamérica.

Eso fue hace 13 años. Ahora, RTVNL Canal 28 merece la confianza del gremio siempre crítico y ácido cuando se trata de gasto público.

Falta que Nancy Arreola lo desquite y cumpla con las expectativas y la confianza del público y de los directivos del gobierno que aprobaron ambas coberturas a Río de Janeiro y Williamsport.

Porque de lo contrario Robles y Moreno serán blanco de todas las críticas no solamente del medio periodístico y al interior del gabinete de “El Bronco”, sino que la polémica llegaría hasta el poder legislativo donde los diputados de oposición se darían vuelo.

La recomendación para Arreola será: no se trata de ir a pasearse con dinero del erario, sino a demostrar que el buen periodismo no es exclusivo de los “grandes”. Y si tienen dudas, El Apuntador está a las órdenes de Robles y Moreno quien cobra caro las asesorías que resultan exitosas.

El Canal 28, como parte de la red de televisoras públicas y educativas del país, será el único en Nuevo León en transmitir esa justa deportiva en su totalidad. Y que nadie del gabinete estatal se cuelgue la medalla de oro por ello, pues fue una negociación de la red nacional de canales públicos.

En otro tema, gran convocatoria tuvo el domingo 17 el homenaje póstumo que se organizó al periodista Hugo L. del Río dentro de la Escuela de Verano de la UANL, al cual asistieron colegas, familiares y amigos como su hija Vicky, “el arqui” Benavides, Arnulfo Vigil y Luis Lauro Garza, entre otros.

Entre el público estuvo el columnista y escritor Armando Fuentes Aguirre “Catón”, mientras en representación del rector de la Máxima Casa de Estudios, Rogelio Garza Rivera, estuvo José Celso Garza, secretario de Extensión y Cultura quien leyó un texto de la escritora y amiga del homenajeado, Minerva Margarita Villarreal.

El pasado 18 de junio falleció uno de los periodistas con gran trayectoria que ha tenido Nuevo León con alcances nacionales e internacionales. Hugo L. del Río se fue a la Ciudad de México a trabajar a Excélsior y vivió el acoso del gobierno del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez.

Estuvo en diarios y revistas junto con el equipo de Julio Scherer García y Vicente Leñero, fundadores de Proceso. En sus inicios en la década de los 50 y comienzos de los 60, en Nuevo León trabajó en radiodifusoras y en El Porvenir. Antes de ser un punzante e influyente columnista, tuvo escasas aventuras en la función pública como jefe de prensa.

Volviendo al gobierno de “El Bronco”, el mercadólogo político Memo Rentería, uno de los protagonistas en la victoria electoral de 2015, estará de lleno en el área de comunicación social haciendo mancuerna con la titular Diana Adame.

Junto con parte de su equipo como Luis Yermak Torres, ex director de RTVNL Canal 28, Rentería apoyará con su experiencia a su amigo el ejecutivo estatal que, en las últimas semanas, ha tenido que enfrentar el vendaval como las protestas de los maestros, además de sacar de los pantanos a funcionarios que se meten en problemas y terminan siendo chivos en cristalería.

Cambiando de canal, después de dejar muy mal parado al municipio de Guadalupe en cuanto a turbios -¡qué turbios!- sucios manejos financieros, el priista que se dice periodista Daniel de León, regresa a Monterrey con cajas destempladas y en la mira del subprocuraduría Anticorrupción.

Este personaje permaneció unos cuantos meses en el estado minero de Zacatecas en donde, quién sabe cómo, quién sabe y por cuánto, manejó el área de prensa y relaciones públicas de una empresaria metida a candidata independiente a la gubernatura.

Ahora, De León pretende ver en dónde se coloca de nueva cuenta, en vísperas de que empiecen los cocolazos y reacomodos para las campañas electorales del 2018, pero que desde ahora mismo ya tienen a más de dos encuerdados que no es lo mismo que encuerados.

Mientras eso sucede De León deberá ser citado pronto para declarar sobre su participación el robo al erario de casi 60 millones de pesos de comunicación social en tiempos de Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz.

DOBLE JORNADA, DOBLE FUNCIÓN

Para quienes han visto las transmisiones de los noticieros de Radio y Televisión Nuevo León, se podrán dar cuenta de que estos espacios cuentan ya con más reporteros, lo que podría entenderse como una ampliación del personal de este medio público.

La realidad es otra, o bueno, según el cristal con el que se mire, o la nómina con la que se pague.

Por decisiones administrativas, los reporteros de prensa de Gobierno y también los enlaces de prensa en las oficinas principales deben de enviar noticias, reportajes y entrevistas al área de Servicios Informativos de Canal 28 desde finales de junio al noticiero Nuevo León al Cierre, mismo que se transmite por Opus 102 de FM perteneciente a Radio Nuevo León.

Ya se había comentado en columnas anteriores de este su Apuntador, quien no sufre de Alzheimer por este chisme que parece viejo, tan viejo, que ya nadie se acuerda. Pero ese no es punto a discusión, ya que al haber más voces en los noticieros se pueden mejorar la calidad y cantidad de la información con lo cual gana el auditorio.

Lo lamentable del caso es lo que no se percibe ni se informa a los radioescuchas o televidentes, pero sí queda evidenciado por los reporteros de otros medios: parte del personal de prensa de Gobierno fue utilizado como “policía” o pitarra (término en la jerga policial).

Durante las diversas marchas y plantones de protesta realizados por grupos magisteriales, algunos reporteros y reporteras y los enlaces de prensa de Gobierno fueron criticados por los compañeros de medios privados por hacer un doble papel, el estar de “orejas” de las declaraciones de las acciones de los mentores, y no con el afán de publicar o transmitir la información al público, sino a sus propios jefes.

Aunque los empleados estatales aludidos niegan tener aviesos intereses para documentar las posibles acciones de loa maestros disidentes con miras a un posible arresto o acción legal en su contra, poco o casi nada del material en video, en fotografía o en audio fue dado a conocer en Radio Nuevo León Canal 28.

La opinión de los reporteros de medios privados, e incluso de algunos corresponsales y enviados de medios nacionales, es que la doble labor de los empleados oficiales pone en entredicho la ética y el profesionalismo de todo el gremio, a la par de exponerlos a riesgos innecesarios ante posibles actos de violencia hacia lo que los maestros llaman “prensa vendida”.

Para quienes han cubierto los plantones y las marchas, saben que cada vez son más frecuentes estos actos de agresión a la prensa tanto verbal como física, y los empujones podrían llegar a más.

Peor tantito: enlaces y reporteros de RTVNL deben de portar el nuevo chaleco de color morado con vivos fosfo de todos los tonos posibles, el cual ya no fue exclusivo para el personal de Canal 28, al ser todo el uniforme del sistema de medios públicos.

Grupos de maestros, al ver a todos portando el chaleco morado o lila, gritaban insultos posibles, acusándolos de ser responsables de la quiebra del Isssteleon, estar espiando las marchas, o bien, algunos fueron corridos de las ruedas de prensa.

Pagan justos por pecadores.

Y SIGUE DESHOJÁNDOSE

EL ÁRBOL

En Multimedios Televisión causó baja apenas pasando la primera quincena de julio Francisco “Paco” Cantú, reportero policial del noticiero nocturno.

Con más de 25 años de experiencia, Paco “La Moro” Cantú era uno de los bastiones formados hace unos 15 por Agustín Serna, cuando como jefe de información tenía vara alta y apoyo desde las altas esferas, para fortalecer el área de noticias en cuanto a los temas de seguridad pública.

Por cierto, felicidades al maestro Serna que en días pasados cumplió años y recibió hartos mensajes en Facebook de alumnos, colegas y amigos.

Al ser de otra generación más avezada y experimentada, Cantú nunca fue de los preferidos ni siquiera de los respetados por Víctor Martínez, quien ya prácticamente esta reordenando a su antojo el área de noticias de la televisora de Paricutín y José Dionisio González, mejor conocida como calle 2 de abril en los límites de la Nuevo Repueblo y colonia Roma.

De la vieja escuela sólo queda una de las periodistas más avezadas (sagaz, experimentada, aventada) en el ámbito policial, Dora Irene Rivera, pero con eso de que María Julia “la comadre” Lafuente no la quiere ver a cuadro, mucho menos que le pase reportes en vivo aunque traiga la exclusiva del descubrimiento de quién mató a Kennedy, el Telediario tendrá pocos o ningún reportero de larga experiencia y colmillo retorcido. Ahí se ven.

Aquí un burdo ejemplo: durante el accidente de un autobús de pasajeros ocurrido en Montemorelos el domingo 17 de julio, el reportero Ubaldo Reyna mostró no sólo su inexperiencia, sino su falta de sensibilidad y criterio, y hasta cerebro, al preguntarle a una niña sobreviviente si sintió miedo de morir.

O bien, cuando entrevistó a una joven madre con su bebé en brazos para saber, además de los detalles del fatal percance, su opinión sobre las personas que murieron en el accidente con la frase: “¿Y qué piensa de los que se murieron?”. ¡Zaz, culebra!

No, p’os sí hay niveles. ¡Ah!, nos dicen que Reyna ya tiene como 10 años en Multimedios pasando notas policiales y que sí le sabe mover al sistema touch y al Android de su celular. Pero de que por ganar la nota fue insensible y burdo, no hay dudas.

Por cierto, ya la empresa de mi amigo “Pancho” González donde los empleados pueden comprar aguacates todos los días, se dio al orden de ir cubriendo las vacantes de empleados despedidos en los pasados dos meses, justamente cuando se hacen los reportes fiscales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El reportero Arturo González, quien antes jugaba en las fuerzas básicas de El Horizonte, ahora será esclavo, perdón, periodista en Multimedios. Le tocará cubrir, si no hay cambio de señal, el turno nocturno.

El periódico El Porvenir perdió a uno de sus reporteros: Gerardo Duarte, quien además de cultura y espectáculos de cuando en cuando cubría la sección de sociales. El egresado de la UANL se integró a Multimedios.

OTRO QUE VA A BRASIL

Luis Aguilar Martínez, ex maestro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL y escritor, se irá de viaje todo pagado a Brasil y no precisamente a hacer crónicas olímpicas. Es más, se desconoce a qué misión tan importante va en tiempos de crisis.Aguilar Martínez empezó como reportero de cultura en varios medios locales y en la Máxima Casa de Estudios ha tenido algunos sobresaltos, como haber dejado de pertenecer a la planta docente en esa facultad para emigrar a Filosofía y Letras.

Ha ganado varios premios de poesía y novela, y también ha sido asesor o jefe de prensa de políticos como el actual gobernador cuando fue alcalde de García.

Y peor aún: Aguilar Martínez no va con su dinero. Trae power con un buen patrocinador.

Y otro que se va es Fabián Adame, ex director de comunicación social de San Nicolás y Monterrey, está bien macizo para emigrar a Tamaulipas al próximo gobierno y ya está recibiendo currículums. Requisitos: tener seguro de gastos médicos mayores, chaleco antibalas, casco y testamento.

Y la pregunta tan esperada: ¿cuánto dejó de ganar el esposo de una conductora de Multimedios que le vendía, a producto de gallina, seguros de todo tipo al gobierno de Medina y a ex alcaldes a través de su esposo?