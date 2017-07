Sólo MM y TV Azteca

Estaba un día El Apuntador hurgando en su memoria, cuando le cayó el veinte que es tiempo de recordar algunas anécdotas sobre hechos y personajes del periodismo de Nuevo León de los años ochenta, los cuales los llevaron a ocupar un lugar relevante en el contexto nacional.

Por ejemplo, la carrera nariz con nariz que tuvieron El Norte y El Porvenir por cubrir elecciones en otras entidades con enviados especiales porque desconfiaban de las agencias de noticias nacionales, especialmente de Notimex y Excélsior, la primera dependiente de la Secretaría de Gobernación, y el segundo un periódico oficialista.

Por eso, Jesús Cantú Escalante y Ramón Alberto Garza, director gerente de El Porvenir y director editorial del periodicote en ese entonces, no escatimaban en recursos económicos para tener presencia donde olían que habría conflictos postelectorales, protagonizando así una feroz competencia a favor de sus lectores.

En un mundo sin Internet y, mucho menos, redes sociales, los dos principales periódicos de Nuevo León de esa época invertían fuertes cantidades de dinero en mandar a sus reporteros como enviados especiales a Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Sonora, Baja California, Michoacán y Veracruz, entre otras entidades.

Del periodicote de Washington y Zaragoza, el último de los reporteros que sobrevivía en la nómina era Fernando “el negro” Martínez, igual que el fotógrafo Juan José “el chino” Cerón; ambos jubilados meses atrás.

De esa camada de El Norte también hay que considerar a José Luis Carrillo, Angélica Ulate, Reynaldo Márquez, María de Jesús García y Zenón Escamilla, entre otros, quienes por diferentes motivos renunciaron o fueron reajustados por mi camarada y dueño de la empresa, Alejandro Junco de la Vega.

Enfrente, en El Porvenir, estaba un equipo de mucha capacidad y experiencia conformado por David Carrizales, Juana María López, Nelly Martínez, Filiberto Garza y Luis Ángel Garza. De los cinco, sólo el primero sigue activo como corresponsal de la agencia y del periódico El Universal.

Como refuerzos para una cobertura electoral o fuera de Nuevo León también levantaban la mano Guadalupe Meza, Socorro Alonso y Diana Cisneros, miembros de una sección local que era la principal competencia de El Norte, con algunos chispazos de El Diario de Monterrey, hoy Milenio.

Con menos visión para invertir en el área editorial, el diario de mi amigo de golf y dueño de Multimedios, Francisco “Pancho” González, prefería apostarle al Canal 12 y a sus estaciones de radio, por ello su entonces director Jorge Villegas (QEPD) se quedaba “milando” las coberturas de El Norte y El Porvenir.

Fue hasta fines de los ochenta, en tiempos de Francisco Salazar y Silvia Lydia González como subdirectores editoriales cuando poco a poco “el señor González” fue convencido de aportarle más al Diario de Monterrey, con proyectos que fueran de la mano lo editorial con lo comercial.

Tanto era el desinterés en tener enviados especiales del rotativo de Multimedios, que en el Mundial de Futbol México 1986, mientras El Norte y El Porvenir mandaron reporteros, fotógrafos y analistas a las principales sedes, El Diario de Monterrey sólo cubrió un partido: la final entre Argentina y Alemania en el Estadio Azteca.

Los planes a futuro de los principales directivos de la empresa eran tan de corto alcance, que no miraban más allá de las producciones caseras y exitosas al fin de cuentas de Canal 12, con programas como Futbol al Día y Los Aficionados de Rómulo, entre otros, así como la comercialización de Multimedios Radio.

Durante dos décadas, El Diario de Monterrey no pasó del tercer lugar en la plaza, hasta el surgimiento de Milenio bajo la dirección de Federico Arreola, aprovechando la caída libre de El Porvenir y el siempre cuarto o quinto lugar del ABC desde su creación como copia de un diario español del mismo nombre.

Con la aparición de las nuevas tecnologías, los enviados especiales de la prensa de Nuevo León empezaron a ser menos requeridos. Y prueba de ello es la reciente Copa Confederaciones de Futbol de Rusia, donde El Norte no quiso gastar y prefirió publicar notas de agencias de noticias o firmando a Staff.

Al contrario, quienes sí hicieron presencia en la tierra de Vladimir Putin usando Facebook y Skype para sus coberturas fueron Multimedios y TV Azteca, subiendo al avión directo a Moscú a Willy González y Heliodoro Escobedo, y a Enrique García y Claudio “el Diablo” Núñez, respectivamente.

Contrario al año pasado, cuando Nancy Arreola, enviada de RTVNL o Canal 28 a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que fue sin estar acreditada, esta vez los cuatro representantes de la televisión local sí tuvieron el carnet oficial de la FIFA.

Y por si no lo leyeron, ahí va de nuevo: Sebastián Moreno, quien tuvo la brillante idea de mandar a Arreola a tierras cariocas sin acreditación y semanas después renunció -pero nadie le quitó lo bailado con ese VTP (Viaje Todo Pagado)-, fue ferozmente vapuleado en redes sociales por andar abriendo la bocota, dicen, como es su mala costumbre.

Resulta que a mediados de junio, “el Sebas”, como se le conoce, fue balconeado por Francisco Cobos, corresponsal de El Univisión y con más de tres décadas en el ambiente periodístico, en reacción a que Moreno minimizó su carrera al referirse ante un grupo de personas preguntando: “¿Y ese Cobos quién es?”.

Y pues resulta que esa duda fanfarrona del actual productor y subdirector de RTVNL llegó a oídos de Cobos quien, raudo y veloz, redactó un post en su muro de Facebook reiterando que en sus 33 años de carrera jamás había sabido de la existencia de Moreno, ni qué pitos toca, en esta bendita tierra del Señor.

Dicen, porque El Apuntador no los contó y menos los leyó, que de más de 500 comentarios que tuvo esa publicación de Cobos solamente uno (no dos, ni tres ni cuatro, sino uno), escribió a favor de “el Sebas”, y seguramente por piedad. Moraleja: hay que contar hasta cien antes de despegar los labios.

FOCOS ROJOS EN MULTIMEDIOS

Todo empezó con un pequeño malestar que después derivó en dolores más intensos, lo cual lo llevó a guardar reposo y permanecer en casa por prescripción médica.

Y aunque no era su costumbre y no quería dejar la chamba tirada, se presentó en el trabajo sólo para demostrar que las podía por sus hue…sos.

Pero la salud y la edad le cobraron la factura, y “pa’trás los filders”; de vuelta a casa a ver cómo otros ocupaban el lugar que ha mantenido por más de cuatro décadas, sin imaginarse el revuelo, las envidias y las ambiciones que causaron su ausencia por enfermedad.

Y no, no es sólo uno, sino son dos los personajes emblemáticos de la pantalla chica en Monterrey quienes, con sus más recientes recaídas físicas, tienen en ascuas a los directivos de Multimedios. Héctor “el güero” Benavides y Roberto Hernández Junior siguen fuera del Telediario y Fútbol al Día.

Desde mediados del mes de mayo, pero más agravado en junio, Benavides presentó bronquios y otros problemas respiratorios que le impidieron hablar y, aunque estuvo en reposo unos días, regresó al noticiero nocturno por unos minutos, para casi de inmediato abandonar el estudio.

Durante la prolongada ausencia, la dirección a cargo de Víctor Martínez experimentó con diversos conductores a fin de no dejar sola a Tania Díaz, mancuerna del arqui de los últimos tres años.

Y aunque ustedes no lo crean, a Tania le buscaron complemento varón no por falta de experiencia o capacidad para aventarse el Telediario solita, sino por una simple y sencilla razón: la misoginia de Martínez, quien sólo ve a las mujeres periodistas en la empresa como complementos y no como titulares de los espacios.

Cuentan en los pasillos que Martínez sólo respeta a María Julia “la comadre” Lafuente, y más porque ella se codea con los dueños y altos jefazos, que por su desempeño y trayectoria.

En el caso de “don Rober” el panorama está igual, en sus ausencias -que ya son muchas por enfermedad-, el creador del concepto de Fútbol Al Día es suplido por Aldo “Henruchito” Farías, aunque a veces Hernández Junior envía su comentario videograbado.

La lucha de poderes y las ambiciones por quiénes ocuparán estos cargos tiene vueltos locos a más de dos, toda vez de que ambos espacios son de los que aún mantienen altos niveles de audiencia y, por ello, publicidad segura con garantía de mejores sueldos y permanencia en el puesto.

Hagan sus apuestas señores, sobre quiénes serán los conductores designados para esos programas, y sobre todo cuándo se darán los cambios.

ZAPATERO A TUS ZAPATOS

Hay días en que El Apuntador trae toda la pila para tratar de comerse al mundo entero y por eso se avienta al ruedo para tratar de sobresalir sobre la muchedumbre. Pero es cuando más se riega el tepache y, no sólo eso, sale embarrado por el error.

Así le sucedió también a Leyda Estrada, integrante del estorbón vial ¡perdón! escuadrón vial, quien por dar un avance de la situación en calles y avenidas se metió a dar el reporte del clima por Twitter, desencadenando memes, comentarios de burla y la corrección de uno de sus propios compañeros.

Estrada escribió en un tuit: “Lluvia ya generalizada #Precaución al conducir hay intenso tráfico”, y presenta la fotografía de una avenida en la que no hay vehículos en circulación.

Sin embargo, Nelson Valdez en otro tuit le explicó que no se había generalizado la lluvia, sino sólo en algunos sectores. ¿Y qué hizo Estrada? Que le sigue discutiendo hasta que alguien de sus jefazos le mando decir vía WhatsApp que ya le parara al intercambio cibernético.

Obviamente la compañera no aprendió esa frase de “calladita me veo más bonita”.

DES-PA-CI-TO

Al ritmo del éxito veraniego, la que poco a poco, pasito a pasito va agarrándole sabor a la reporteada es Vianca Treviño, del ABC.

Fue contratada como fotógrafa, pero des-pa-ci-to ha ido metiéndose como reportera y ha mostrado pruebas de que sí le interesa hacer la chamba bien.

Al principio Vianca tuvo dos que tres fallas de esas feas, pero después, ya con el “coucheo” de otros compañeros y de seguro las regañadas de sus jefes, le agarró el hilo al asunto y ha mejorado al preguntar en las entrevistas y al redactar las notas.

PLEITO EN EL CLUB CAMPESTRE

“Divide y vencerás” parece que fue la premisa que usó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón para salirse del ojo del huracán sobre un supuesto financiamiento medio dudoso para una revista nacional que lo entrevistó.

“El Bronco” le echó bronca al periodicote de la calle Washington, y con eso enfocó las baterías de sus acérrimos enemigos –de Alejandro Junco, no de él- las familias González y Salinas Pliego, quienes con Multimedios y TV Azteca se dejaron caer con todo y vísceras, intestinos, esófago y riñones.

Las rivalidades de hoy serán las venganzas mañana: hace meses El Norte la emprendió contra Multimedios por aquello de la planta tratadora de lodos y los beneficios millonarios que le dio el gobierno de Medina al Bosque trágico; y contra TV Azteca sacó la campaña informativa de los errores de tarjetas de débito emitidas por Banco Azteca para el pago del apoyo 65 y más para personas de la tercera edad.

El tema del supuesto “robo de una calle” en San Pedro por parte de Alejandro Junco –dueño del grupo Reforma-, que destacó el mandatario independiente en una rueda de prensa, fue canalizada con amplios espacios en el impreso de Monterrey y la CDMX por parte de Milenio Diario, y replicado una y otra vez en Milenio Televisión.

Y TV Azteca no se quedó atrás, al destacar en sus noticieros de Info 7 y en Hechos, con Javier Alatorre, la acusación-señalamiento de Rodríguez Calderón sobre la adquisición “poco clara” de la calle “a manos del dueño del grupo Reforma”, palabras más, palabras menos de la nota editorializada de la empresa de los Salinas Pliego.

Pues sí, para algunos es un pleito editorial, para otros una desavenencia entre familias ricas que se ven las caras en el Club Campestre sampetrino, y otros más lo ven como la crisis de los corporativos mediáticos de México.

DAVID VS GOLIATH

El 8 de julio, El Norte publicó una nota sobre que el PRI en su edificio estatal se adjudicaba mediante una gran manta, como logro social partidista, la existencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Lo curioso del caso es que la publicación fue subida unas horas antes, con el mismo titular y casi la misma redacción a la página en Internet de la revista Ecos, que dirige el expriista Antonio Lomas Moreno. No, si para sacar noticias cualquier fuente es válida.

Y la pregunta de cada quincena: ¿quién es el gerente de noticias de una televisora local que dice: “hasta yo tengo los días contados”, cuando alguien llega a pedirle trabajo?

Dudas, reclamos y mensajes

enviarlas a: telepandora@gmail.com