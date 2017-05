Marcos lanza obuses

Estaba el otro día El Apuntador afinando motores para viajar los próximos días a territorios hostiles, y no precisamente violentos sino en cierres de campañas electorales en tres entidades del país, cuando confirmó que Gilberto Marcos Handal -aquel influyente ex director y ex conductor de Televisa Monterrey- sigue lanzando obuses en sus redes sociales.

Con un nuevo look de barba de candado, quien durante años condujo el noticiero matutino de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, está muy crítico de la clase política sin importar colores y siglas.

Sobre el también empresario de la industria del vestido (Camisas Mariscal), siempre se dijo que regresaría a los medios de comunicación después de ser desplazado por Ramón Alberto Garza, quien llegó a Televisa Monterrey a comienzos de nuevo siglo para sacudir ese árbol.

Y coincidentemente sus comentarios en video que sube a su muro de Facebook con muy buenos resultados en número de reproducciones, se parecen mucho a los que sube Garza, dueño o no de Reporte Índigo y de la página Código Magenta.

Es una lástima que Marcos Handal no haya regresado a la televisión o a su labor periodística con esa credibilidad que tuvo durante muchos años, sobre todo con Foro, por eso mismo tituló Foro Comentarios sus vídeos en las redes sociales.

Sobre él además se rumoró buen tiempo que sería candidato de algún partido político a la alcaldía de San Pedro Garza García, pero nunca dio ese paso y prefirió encabezar causas ciudadanas al frente de su organización civil Federación de Colonias.

En una de sus últimos editoriales en video, Marcos Handal se tira de la tercera cuerda contra la clase política y agarra parejo contra el PRI, el PAN y todos los gobernantes “todo poderosos” , “los más corruptos”, y “las ratas de elección popular”.

Y menciona por sus apellidos “a los Duarte de Veracruz y Chihuahua; a Medina de Nuevo León; a Yarrington y Hernández de Tamaulipas; a Padrés de Sonora y Borges de Quintana Roo… que dejaron una estela negra y mal oliente del manejo del dinero público. Pero falta un expresidente de la República en la cárcel”.

Con más apoyadores que detractores seguramente, los medios electrónicos de Nuevo León deben abrirle la puerta a uno de los periodistas que hicieron mucho por elevar la calidad de la podrida televisión que se ha “chavanizado”, lamentablemente.

Sin embargo Marcos Handal está utilizando las nuevas tecnologías para regresar a la vitrina con editoriales que incomodan a la clase política mexicana. Aplausos.

SOMBRAS NADA MÁS

Mira lo que son las cosas Mariana, pero a más de ocho meses de que “el teacher” Joaquín López-Dóriga dejara la titularidad del noticiero estelar de Televisa, su sombra sigue empañando a todo el sistema informativo de esa empresa. Y repercute hasta en la competencia.

De entrada, aún no termina de arrancar es el nuevo espacio informativo que suplió al del polémico periodista dueño de un yate con valor de varias decenas de millones de dólares.

Denise Maerker, periodista ampliamente reconocida, comenzó el 22 de agosto del año pasado con su espacio llamado 10 en Punto, el cual de entrada se diferenciaba del de su antecesor por el tiempo de emisión, apenas media hora comparada con los 60 minutos del Noticiero con López-Dóriga.

Y precisamente el cambio también de horario de transmisión, mientras el de “el teacher” era a las 10:30 horas de la noche, el de Maerker empezaría exacto media hora antes, es decir a las 10:00 horas exactas o en punto, lo que a final de cuentas le daría a los creativos de Televisa el nombre del nuevo noticiero.

Pero ¡oh qué crees Mariana!, desde principios de mayo la Maerker pasó su noticiero, a las 10:30 horas, por lo cual se le quitó eso de “10 en Punto”, para quedar solo con en En Punto, No, pos guau y más guau.

¿La razón? Pos muy sencilla, Javier Alatorre y su Hechos en TV Azteca, desde que se fue López-Dóriga es el mandamás en el rating, sin que nadie le haga sombra. Y eso que abundan desde hace años muchos noticieros capitalinos a la misma hora y que ahora con la liberación de las señales digitales y el acceso a sistemas de cable, pueden ser opción para los televidentes de provincia.

Obvia decir que a Maerker le quedó grande la yegua, la silla y el espacio, y pues para no sufrir más derrotas frente a TV Azteca le tocó pagar los platos rotos y cambiar su horario.

Otro que también fue orillado a cambiar de horario es Ciro Gómez Leyva y su noticiero en Imagen Televisión, el cual también retrasó en media hora su emisión de lunes a viernes por el Canal 3.

La estrategia es entendible, pues los estudios de ratings establecen que Hechos empieza a perder audiencia pasada la primera media hora de transmisión, lo cual no hace falta ser Einstein para saber las aviesas intenciones de Televisa e Imagen Televisión de captar a quienes hacen zapping en sus controles remotos. Pero ni así levantan, dicen los que saben de eso.

LO DEJAN SOLO

Y A SU SUERTE

Quien por fin ya tiene su espacio para él solito, sin que nadie le haga sombra o le quite la palabra, mucho menos notoriedad, es Luis Padua.

El director del periódico El Horizonte es desde hace un par de semanas el único conductor de Info7 del mediodía, luego de que Lety Benavides fuera removida de este espacio.

No, no, Benavides sigue en TV Azteca Noreste, pero ya solo conduce En la Mira, noticiero nocturno que se transmite por el Canal 7.1 a partir de las 19:00 horas, y el cual pretende hacer competencia directa a Telediario de Héctor Benavides.

Aunque no es ley ni regla, la costumbre es que dos sean los conductores de los espacios noticiosos en casi todas las televisoras locales, pero pues por razones de peso, de muchos pesos más bien, se decidió que Padua se quedara solito al mediodía y Lety enfrentara al toro por los cuernos, también sin acompañante. Y la diferencia es abismal entre ambos ex compañeros de cuadro.

Mientras la periodista muestra las tablas suficientes para sacar entrevistas vía telefónica y comentar las notas de los reporteros, Padua se confunde cuando anuncia la presentación de una noticia o cuando manda a secciones.

Sino, pues nomás véase el día en que Norcorea disparó un misil de prueba, y pues Padua con todo el empacho del mundo dijo que el presidente nipón Kim Jong-un tenía al borde de la guerra a la región con sus locuras. Precisando: el gentilicio de los nacidos en Japón es nipones.

Obvia decir que las criticas a Padua le llovieron no sólo dentro de la empresa de la colonia México sino desde las redes sociales, cuestionando el no saber de geografía ni de política internacional y peor, que es más grave que peor, “aventarse como el Borras” a opinar sobre temas internacionales sin conocimiento previo.

Si cae un misil norcoreano por Monterrey ya saben a quién echarle la culpa.

Y ya para cerrar el capítulo de TV Azteca Noreste nada mas destacar el reconocimiento que la Asociación Nacional de Compañías de Seguros le otorgó a Carlos Campos por su labor de promover el que los ciudadanos seamos responsables de sus actos, y sobre todo se protejan de un incidente imprevisto mediante la compra de un seguro de protección o de vida.

Aunque basado en el concepto empresarial, el simple hecho de que se reconozca la labor social del reportero, en este caso Campos, habla bien del trabajo profesional y periodístico alcanzado, lo cual le valió el homenaje de la empresa.

RETAZOS

En la subprocuraduría anticorrupción de Nuevo León que encabeza Ernesto Canales Santos hay una denuncia documentada de una transa que se echaron en comunicación social en tiempos de Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz, donde está directamente señalado Daniel de León, quien era empleado de confianza de esa dependencia.

Este personaje, quien fue jefe de prensa en Apodaca y mas recientemente en Guadalupe con César Garza, se jacte de ser asesor en tema de medios -dicen que fuera de la nómina estatal-, del nuevo procurador de Justicia, Bernardo González Garza.

De León está como esos políticos que buscan un puesto de elección popular para tener fuero, caso Humberto Moreira Valdez en Coahuila, pues presta sus servicios al funcionario que debería vincularlo a proceso por un delito que suma 58 millones de pesos cuando que sustrajo con dos prestanombres de las arcas estatales.

O no sabe, o De León lo engaña, pero el procurador González Garza debería preguntarle a Canales Santos y al vocero de seguridad, Aldo Fasci Zuazua, sobre el expediente que fue una de las primeras denuncias ciudadanas que se entregaron a fines de 2015 en la subprocuraduría anticorrupción.

Mientras tanto De León le presume a todo mundo que, con un negro pasado en el PRI, se pudo incrustar muy fácil (como cuchillo caliente en mantequilla), en el gobierno independiente de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, cobrando sin estar en nómina, sino de la caja chica de la Procuraduría de Justicia. ¡Bonita cosa!

Y hablando de nuevos enlaces de prensa del gobierno, oooooootro ex reportero de El Norte encontró chamba como enlace en Protección Civil del Estado, Enrique Guadarrama, además de oooooootro cuyo nombre se está rastreando, que prestó sus servicios en la redacción del suplemento Sierra Madre del periodicote de Washington y Zaragoza.

El Apuntador nada tiene en contra de que los ex Norte tengan chamba, claro, porque hay desempleo en el periodismo, sólo que también hay que ver otros currículums vite de la “chusma” que nunca tuvo la suerte de estar en esa empresa y tienen igual, o hasta mayor capacidad que ese selecto grupo.

Primero fue Alejandro Salas que se fue del municipio de Monterrey a editar en Vanguardia de Saltillo, y la segunda que le hace el feo al equipo del alcalde regio es Lilibeth Lira, incorporada a su equipo de comunicación social de Apodaca por su titular Edgar Martínez Mercado.

Días atrás Melva Frutos, reportera de Reporte Índigo, convocó a sus colegas de la fuente a protestar en la Explanada de los Héroes por la muerte en Sinaloa del periodista Javier Valdez.

Bien por el gremio que alzó la voz contra los asesinatos de periodistas en el presente sexenio de Enrique Peña Nieto, pero El Apuntador no recuerda si recientemente, cuando se cumplieron diez años de la desaparición del entonces reportero de TV Azteca, Gamaliel López, y su camarógrafo Gerardo Paredez, hubo una similar manifestación.

El Apuntador manda sus sinceras condolencias a José Luis Garza, jefe de prensa del municipio de Juárez, por el fallecimiento de su querida mamá (QEPD).

Y la pregunta tan esperada de cada quincena: ¿saben ustedes qué personaje de mala reputación combina su chamba en los medios con atender un puesto en un mercado rodante?

Dudas, reclamos y mensajes

enviarlas a: telepandora@gmail.com