Estrés a plazos en MM

staba el otro día El Apuntador tirado de panza, tostándose la epidermis en una playa de Punta Cana, cuando le llegó un fonazo de uno de sus informantes para compartirle un tema acerca de un periódico que está por los rumbos de Garza Sada.

staba el otro día El Apuntador tirado de panza, tostándose la epidermis en una playa de Punta Cana, cuando le llegó un fonazo de uno de sus informantes para compartirle un tema acerca de un periódico que está por los rumbos de Garza Sada.

Un día dicen que le echen pa delante, otro que no, mejor esperar. Y así se la van llevando a plazos largos. Y no, no es el pago del abono de la smart TV que sacaron en Coppel ni mucho menos la tanda de lo que habla este Apuntador sino de lo que ocurre en Milenio Diario de Monterrey.

Resulta que desde hace meses, muchos meses, se decidió aplicar un nuevo y último y definitivo recorte del personal de redacción de ese rotativo perteneciente a la familia González, reducción presupuestal que se suma a las últimas 225 o más ocurridas en los últimos años.

Prevista para la primera quincena de mayo se postergó hasta la última semana de junio, a fin de definir bien a bien quién se queda y quiénes se van, y qué hacer con aquellos que permanecerán. P’al baile vamos.

Ya están bien reducidas las áreas de locales y culturales, y espectáculos y no se diga policiales y sociales, amén de que ahora varios editores tienen que hacer hasta triple chamba para cubrir a los ya cesados. Por eso la duda permanece ¿Si ya no hay más a quienes desemplear, pos de dónde?Por lo pronto el camarógrafo Gerardo Segoviano ya se fue y prefirió aceptar una propuesta decorosa de trabajo en el Municipio de Apodaca, donde labora ahora, gana mejor y lo tratan mejor.

Ridículamente lo que pasa en Monterrey, sede de todo el consorcio nacional alcanzado por Milenio, no se aplica en la capital del país en donde la planta laboral nos informan, aumentó en un 20 por ciento este año, con crecimientos del 15 o más por ciento cada año desde que Carlos Marín asumió la dirección general. Lo que se ahorra aquí se gasta allá.

Citando al filosofo de Macuspana, Tabaj’co: “Esa administración laboral no la tiene ni Obama…”.

Por cierto, con sigilo se guardan los nombres del personal cesado en Televisa Monterrey hace unas semanas, debido a que al parecer hubo irregularidades en el proceso de selección de los despidos, al irse unos por otros, justos por pecadores.

La intención es regresar a unos cuantos de ellos, sobre todo del área de producción y administración, en donde ya casi están trabajando con el mínimo de personal y pues, según parece, se tiene la intención de lanzar una reinvención de los contenidos de Televisa Monterrey con paquetes atractivos para los clientes. Zaz, el comercial. Bueno, espero la comisión por el comercialote.

CAMBIO DE PIEL

En los adentros de Ciudad Universitaria, allá por la Torre de Rectoría en el décimo piso, opera desde hace unos meses como una sola entidad todo el personal periodístico que cubre las actividades culturales, deportivas, sociales y académicas de la Máxima Casa de Estudios.

Bajo la égida del actual director de Comunicación Social, Héctor Alvarado, el personal de lo que era y será de nueva cuenta la revista Vida Universitaria, se fusionó con el de prensa y fotografía que cubre las actividades del rector y sus funcionarios y dependencias y facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Vida Universitaria tenía un espacio propio en una de las oficinas externas del Estadio Universitario, donde está en Patronato Universitario por la avenida de los Rectores, desde el cual operaba la edición de su periódico que una vez fue quincenal y después mensual.

Pero desde el inicio de la actual administración del ingeniero Rogelio Garza y con los cambios en secretarías y coordinaciones, ese periódico cultural suspendió actividades limitándose a la publicación de contenidos en las paginas web de la UANL tanto escuelas como espacios con vida propia como Casa del Libro o el Centro Cultural Colegio Civil.

El compromiso es de que se le dé vida nueva a Vida Universitaria a partir de agosto, con nuevos contenidos, un nuevo formato y nuevos aires. La buena es que, hasta donde se sabe, la planta de fotógrafos, reporteros, redactores y editores no fue recortada.

OTRO MAS QUE BUSCA NUEVO RUMBO

¿Hay vida laboral y, sobre todo, personal, fuera del periódico El Norte?

La respuesta sin duda, para quienes en los últimos meses han optado por dejar motu proprio, o séase por sus déstos nada más, lo demuestra. Editores, reporteros y fotógrafos han emprendido el vuelo fuera de las alas de mi compadre Alejandro Junco de la Vega y banda que lo acompaña.

El más reciente de la lista pero como ya se sabe, no será el último, es el reportero gráfico Omar Valdez, quien puso fin a 17 años de colaborar en el periódico que, como parece ser, se derrumba desde dentro y no hay quién se atreva a detener su deterioro. Aquí las palabras de Omar aparecidas en su Facebook:

“Justamente hoy hace 17años entre a trabajar en esta empresa llamada El Norte.

Entré con muchas ilusiones, sueños, ambiciones y deseos de superarme, después de este tiempo puedo decir que aprendí mucho, pero también puedo decir que ya no es posible crecer más, ni mucho menos puedo aspirar a más

Ya tomé una de las decisiones más difíciles e importantes de mí vida: acabo de RENUNCIAR al PERIÓDICO, no sólo renuncio a una empresa, sino también a todo un sistema ya muy deteriorado y viciado desde mi perspectiva.

Estoy Feliz de saber que por fin me voy a quitar esa carga tan pesada que traía desde muchos años atrás, de opresión e injusticias laborales hacía mi persona.

Me da tristeza saber que ya no trabajaré con algunas personas tan valiosas, que me hacían el día y me echaron la mano durante mucho tiempo, a esas personas sí que los voy a extrañar eh.

Me voy con la frente muy en alto, sabiendo que trabajé duro, me esforcé y di lo mejor de mí en el tiempo que dure aquí, esto me da la seguridad de que nadie podrá hablar mal, ni mucho menos decir que soy un mal empleado”.

¿Así o más claro? Duro y a la cabeza.

Hace algunos años Omar, fue severamente agredido por narcos en Sabinas Hidalgo, cuando andaba con un reportero y los “malitos” pensaron que los buscaban a ellos y les dieron una zarandeada a ambos. Omar resultó con una lesión grave, producto de la golpiza, en uno de sus oídos que aparentemente le dejó secuelas.

Otros dos fotógrafos que también fueron obligados a buscarse otro trabajo son Francisco Sánchez y Arturo López, que trabajaban en el estudio de El Norte donde hacían foto comercial.

Y de fotógrafos hablando, dicen que el que de pronto llegó al trabajo todo mallugado como aguacate del mercado fue César D. Pauli, que viene siendo el nuevo jefe del área de foto en el periodicote; cuenta un parte policiaco que allá por los rumbos del 18 de mayo y de la avenida Ruiz Cortines al poniente de la Ciudad, esa madrugada fue interceptado por un operativo antialcohol y que iba hasta las manitas.

Y como no hay borracho que coma lumbre, dicen que no “charoleó”, ostentándose como “Clave 20” –que en el argot policiaco reconocen como prensa-medios– , pero sí se les puso al brinco a los uniformados de la Regia que lo sometieron y en el zipi zape, se llevó unos raspones.

Los que lo vieron, afirman que Pauli aguantó callado el arresto de 8 horas tras las rejas hasta que se le pasó la guarapeta y pagó la multa y listo… a casita, a curarse la cruda.

Otros que abandonaron el barco, perdón, dejaron de prestar sus servicios en Editora El Sol son dos reporteros, Félix Barrón y Abraham Vázquez, cada uno por motivos y razones y en circunstancias diferentes.

Barrón, quien surgió hace poco más de 10 años del Taller de Periodismo, de donde pasó a desempeñarse como reportero de Vida la casi inexistente sección cultural, optó por la renuncia al tener como oferta laboral ser el jefe de prensa del Planetario Alfa, en donde empezó funciones a mediados de mayo.

En el caso de Vázquez, surgido de las fuerzas básicas de El Porvenir, en donde cubrió la fuente cultural –también ya casi desaparecida en la actualidad-, ingresó hace también al rotativo de Washington y Zaragoza a la sección Vida, de donde después fue llevado u obligado casi casi por la fuerza, a integrarse al área de locales donde estuvo los últimos tres años.

Ahora, el ex reportero a quien de cariño sus amigos le dicen Frodo por aquello del pelo rizado, se integra al equipo de Comunicación Social del Gobierno estatal, concretamente al área de prensa, pero aún sin definirse sus funciones claramente.

Otro que al parecer ya cambio de aires es Clemente Almaraz, ex jefe de prensa del municipio de Guadalupe durante las alcaldías de Cristina Díaz e Ivonne Álvarez y que después fue desplazado a la mala durante el escandaloso trienio de César Garza.

El ex también reportero policial del Extra y Diario de Monterrey y de Televisa Monterrey, tuvo un breve desempeño como jefe de prensa de la presidencia municipal de Pesquería, pero ahora cobrara sus quincenas en el ayuntamiento de Monterrey, concretamente en lo que es el área de prensa de la Secretaría de Seguridad y Vialidad.

DE VERGÜENZAS INTERNACIONALES

Mientras en el Mundial de Brasil 2014 Multimedios presumió el tener un equipo especial para la cobertura de esa justa deportiva, lo que le valió obtener un sinnúmero de patrocinadores quienes pagaron el aparecer en las cortinillas especiales que desde el país sudamericano se mandaban, ahora para la Copa América desde los Unaites States las cosas cambiaron. Y mucho.

Ya no hay patrocinios especiales como los de Coca Cola, ni mucho menos se hacen por parte de Heliodoro Hinojosa las cortinillas sosas con las que rellenaba diversos espacios informativos y otros programas, sino que solo se limita a mandar para los telediarios sus segmentos.

Eso sí, siguen igual de aburridos y repetitivos. Y para no variarle con lo hecho hace dos años, pues Hinojosa sigue grabando sus comentarios desde afuera de los estadios donde se llevaban a cabo los partidos, debido a la razón fundamental que es la falta de autorización –vía pago de derechos al comité organizador- para usar los espacios oficiales.

Por ello, el reportero y su camarógrafo parecen esconderse. No, no parecen. Se ocultan para grabar sus enlaces, y así evitar ser sancionados y multados. Ah, pero la magia de la tele permite ocultar esas pequeñas fallas, y así engañar al telespectador con la cobertura especial de sus enviados. Como le diría Canito a Canuto: “Qué vergüenza, papaíto, qué vergüenza”.

PLEITOS Y PASOS EN FALSO

A casi tres meses de que se diera el abrupto cambio de director del Sistema de Radio y Televisión Nuevo León Canal 28 Radio Nuevo León, las cosas parecen que empiezan a tomar color, pero de hormiga mantequera.

Agarrones de cabellera y rasguños dentro de las oficinas del recién desempacado director Osvaldo Robles, amenazas de despido masivo de personal y la salida y el extraño regreso de un coordinador criticado y desprestigiado por sus propios subordinados, y la intención de reciclar viejos –antiquísimos- programas de televisión, más la falta de mantenimiento de diversos equipos que están próximos a fallar o ya tronaron, son las constante.

Pero no nos apuremos, vayámonos por partes.

El pleito entre la secretaría del director, Karla Vázquez Salinas y al coordinadora de relaciones públicas María del Consuelo Alejandra Villarreal Sánchez, primero al salir del elevador del sexto piso para después continuar en la entrada del despacho de Robles, fue épica y síntoma claro de la rebatinga por el poder dentro de esa dependencia.

Y es que no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos, hasta el sindicato de burócratas está metido y bien a fondo en los intereses de qué empleados son despedidos y cuáles no, a grado tal de que se pidió pues Consuelo Villarreal (Consueldo le decían), fue quien perdió la batalla, y fue despedida, pero no sólo por el agarrón con la secre del dire, sino porque en su puesto ni daba el kilo ni el ancho.

Pero el recorte no quedo ahí, y es lo más curioso y ridículo de lo que ha pasado en Canal 28. Resulta que el coordinador de producción, Gustavo Iglesias de la Torre fue cesado de su puesto el lunes 13 de junio, y cuando ya se estaban apuntado varios para ocupar su cargo, entre ellos Fernando “El Kiko” Iturribarria, por órdenes superiores se dio el revire y se regresó al despedido para darle un trámite diferente a su salida.

Lo ridículo del caso es que la oficina de Iglesias dicen los que están ahí fue desmantelada, hasta un minisplit para su uso personal fue retirado y asignado a otras áreas prioritarias, y hasta el reparto de objetos personales que dejó abandonados –ni chance le dieron de recoger sus pertenencias-, fueron repartidos. Pero sólo volvió, por angas o mangas, por unas horas,

Dicen los que saben que desde denantes de que hubiera cambios en la dirección en la época de Roberto Canales, Gustavo Iglesias ni operaba ya como coordinador ni era tomado en cuenta para nada, salvo firmar las horas extras de su personal. Pero hasta ahí. Algo así como un walking dead. Y lo mismo pasó en la efímera gestión de Yermark “El Refrigerador” Torres, cuando era objeto de la máxima salinista: “Ni lo ven ni lo escuchan”.

Pero en este tour de forcé Osvaldo Robles pues salió raspado, porque eso de quitar un jefe y luego luegito regresarlo para después volverlo a correr, con una simple llamada desde Palacio de Gobierno u otra dependencia, como que demerita su puesto y su autoridad. ¿O no?

Iglesias, quien llegó hace muchos años al canal 28 de la mano de Iñaki Alzugaray y sobrevivió cuatro cambios de director hasta ahora, se lleva su plaza de 44 mil pesos a otra dependencia de gobierno, dejando sin esos recursos propios al Canal.

Siguiendo en el mismo canal y estación de radio, pues resulta que Robles y su equipo de asesores aplicarán la ley de a falta de pan, tortillas. Por carencia de presupuesto para nuevos programas pues optarán en el Canal 28 o RTV a revivir viejos programas, varios de ellos con más de un década de haber salido de la pantalla, bajo el argumento y pretensión de recuperar televidentes.

Clave 20, Leyendas de Nuevo León, La Licuadora (desaparecido hace unos meses este mismo año, por mediocre), y un mimo que no hace reír ni a su familia, son la apuesta fuerte de la nueva programación que Osvaldo Robles está impulsando y con la que pretende dejar su impronta en una dependencia olvidada y ninguneada.

Todos, según las diversas juntas de preproducción, con nuevos contenidos y temáticas actuales, para evitar caer, según los creativos, en una RetroTV. .

Vaya pues, es como si se pegara la cabeza de un alosaurio, el cuello de un braquiosaurio, los colmillos y de un tiranosaurio, las patas de un apatosaurio y el cuerpo de un triceratops, pues sería una especie nueva de dinosaurio. Pero al final de cuentas, sería un dinosaurio.

Mientras tanto, los miles de televidentes, este su Apuntador entre ellos, esperamos el verdadero cambio prometido desde hace un año para la televisora pública. Y del sistema de Radio Nuevo León, pues hablaremos en otra ocasión cuando haya algo de que hablar.

Por cierto, Susana Valdez quien tiene el espacio matutino de RTV Noticias debería de tener un acompañante, pues aunque pareciera que no, tras de estar casi dos horas lee y lee ella solita las notas, su voz suena cansada, seca, y hasta aburrida. Ojalá y tomarán en cuenta este pequeñísimo gran detalle los productores.

Ah, y para cerrar el capítulo pues otro señalamiento: muy mal se va a ver RTV Canal 28 si es que acepta –y ya aceptó- el pasar los comentarios de un joven que irá de voluntario a colaborar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y que la televisora publica tendrá la exclusividad de transmisiones en Nuevo León.

Y no porque este novel colaborador pueda o no hacer un mal papel, sino porque sencillamente su visión, como él mismo lo dijo en una entrevista con Susana Valdez, será limitada ya que no es periodista deportivo profesional. Sencilla y llanamente por eso. Su esfuerzo se valora, pero no así el que el Canal 28 demerite lo que debe ser un trabajo profesional de cobertura de una justa deportiva de esta talla.

¿Quién es la reportera de un portal de noticias que cubre Congreso del Estado y se ostenta como la jefa de otros compañeros de la fuente para exigirle a abogados y diputados un apoyo económico por publicar o transmitir sus notas?.

Sus iniciales J. M.

