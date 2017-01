Está dura la crisis

Estaba un día El Apuntador recuperándose de lo mucho que trabajó en este año en una playa secreta de la Riviera Maya, cuando un amigo reportero me mandó un Telegram (¿a poco siguen usando WhatsApp?) donde me comentaba que la austeridad es lo que se vivió este 2016 en las fuentes políticas.Cuando le cuestioné de qué me estaba hablando, me aclaró que se trataba de las posadas, convites, brindis y fiestas decembrinas que las fuentes tradicionalmente ofrecen a la prensa.Quizás sea el efecto Trump, Peña Nieto o los adeudos millonarios de Rodrigo Medina, pero la situación es que más de dos o tres reporteros, jefes de información, editores, fotógrafos y la fauna y flora que los acompañaban a beber y comer, pasaron una muy triste Navidad.Para los de mayor antigüedad, la nostalgia hace mella cuando recuerdan aquellas grandes posadas (eufemismo por exageradas) que alcaldes panistas como Fernando Larrazábal, Miguel Ángel García y Zeferino Salgado llegaron a organizar con la asistencia de más de 400 o 500 personas, todas con premio, cena y bebedera asegurada, incluido el pase libre en los retenes de las antialcohólicas.Aquí el recuento de los daños: San Nicolás tiene cinco años sin organizar posadas; el último año de Salgado como alcalde, los dos últimos de Carlos de la Fuente, todo el trienio de Pedro Salgado y dos temporadas navideñas de Víctor Fuentes.En Monterrey, salvo el primero año de Margarita Arellanes, los reporteros de la fuente y demás gorrones se han quedado esperando, pues Adrián de la Garza ya lleva dos navidades sin efectuar siquiera un brindis.Santa Catarina y Apodaca, junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, el PAN y el PRI estatal y la alcaldía de Juárez, se sumaron este año a las fuentes informativas que no tuvieron posadas.Tan triste está la cosa que en Guadalupe, donde había un evento que reunía a más de 300 personas con grupos regionales tocando en vivo, todo quedo en un sencillo brindis en las oficinas de la presidencia municipal.Y del sector privado ni se diga, salvo el museo Marco, ninguna institución cultural hizo gala de generosidad hacia los reporteros que cubren sus actividades.Los que sí hicieron algo tuvieron la precaución de ser muy modestos, como la UDEM con una comida bastante exclusiva y Cuauhtémoc Moctezuma/Heineken, donde los reporteros de la fuente de Negocios tuvieron que conformarse con una caja de doce Nochebuenas como regalo navideño.

EXPECTATIVAS Y PREOCUPACIÓN

Tras el masivo cese de personal en El Norte, ha surgido la inquietud en otros medios más pequeños y con menos ingresos publicitarios quienes no saben qué es lo que va a ocurrir en el 2017.

Ni El Porvenir, ABC, El Horizonte o Milenio esperan contratar nuevos empleados cuando menos los primeros cuatro meses del 2017, eso se les asegura y garantiza este su finísimo asesor laboral. Y en las tres hermanastras: Televisa, Multimedios y TV Azteca, las posibilidades son nulas, aunque siempre hay una opción para el que logre superar a los guardias en las puertas de acceso y pueda dejarle una solicitud de empleo a la secretaria o asistente del gerente de Noticias.

Pero dentro de las cosas negativas que suceden en el ámbito periodístico, existen amplísimas posibilidades de que próximamente, quizás para el mes de septiembre, empiece a operar en Monterrey Imagen, la tercera cadena de televisión de señal abierta que en el país.

Unos dicen que ya empezaron a reclutar personal para hacer las primeras pruebas, aunque también hay quienes aseguran que primero esperan tener un lugar ideal para montar sus oficinas y estudios, que bien podrían ser en el centro de Monterrey, San Pedro o Guadalupe.

De ser cierta esta versión, Monterrey sería una de las pocas ciudades del país en donde operan cinco canales de televisión de señal abierta. Ojalá y sea así, ya que se daría la oportunidad no sólo a nuevas generaciones de egresados de las carreras de comunicación, sino para quienes en los últimos meses se han quedado sin chamba.

Esto sería un verdadero tanque de oxígeno para el gremio, más cuando existe la posibilidad de que RTV Nuevo León vuelva a los ajustes de personal que en el 2016 le han costado el empleo a más de 40 personas.

Versiones van y vienen sobre la desaparición del canal de televisión y las estaciones de radio, sobre todo aquellas establecidas en los municipios bajo el concepto administrativo de “regionales”, donde el despido de operadores fue más fuerte.

Se dice que la idea sería convertir estas estaciones en repetidoras de una emisión central.

Dice en radiopasillo que para el mes de abril la señal de Canal 28 podría dejar de transmitirse de manera abierta para concentrarse exclusivamente en el internet y las redes sociales.

Quienes creen en estos malos augurios aseguran que la prueba de estos dichos está en la asignación de presupuesto para el 2017.

A RTV Nuevo León apenas le asignaron 55 millones de pesos para su operatividad, con poco más de 130 empleados directos y unas tres docenas de colaboradores externos, mientras que a los 45 enlaces de prensa, que son los que trabajan en las oficinas de los funcionarios públicos difundiendo sus actividades o desmintiendo las informaciones de los periodistas les dieron 75 millones de pesos.

Como que no dan las cuentas tratando de explicar por qué un área donde existe menos personal gasta más recursos que otra donde hay tres veces más de empleados.

Para acabarla de amolar, ahora dicen que el riesgo de desempleo ciñe sobre varios productores de radio y televisión.

Esperaremos que ocurre y les platicaremos.

Y para no soltar a RTV Nuevo León tengo que decirles que su posada se realizó en el sótano del edificio quesque por falta de recursos. La dirección que aún ocupa Osvaldo Robles no puso ni las cocas por lo que los coordinadores soltaron dinero de sus bolsillos para llevar tacos y tostadas pa’ la banda. Eso sí, nada de bebidas alcohólicas y mucho menos regalos.

Ahí en ese canal, hay un camarógrafo mejor conocido como Layo que también dobletea para TV Azteca en el área de deportes. Dicen quienes lo conocen que sirve de “oreja” del producto Sebastián “Sebas” Moreno.

Pero ¡oh sorpresas te tiene la vida Mariana!, en su afán de quitar de en medio obstáculos y hacerse merecedor del apoyo de Moreno, Layo perjudicó a varios compañeros y amigos.

Esta fea costumbre fue la que provocó que no fuera seleccionado para irse a la cobertura de las Olimpiadas de Río de Janeiro, o a la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport.

Y qué decir de su anhelado aumento de sueldo… ese también se quedó volando.

Por eso ahora se la pasa llevando los chismes y errores y fallas que ocurren en la televisora pública, y hablando mal de sus jefes. Todo por cochino dinero.

En otros temas, durante el fin se semana del 9 al 11 de diciembre, el portal de Milenio Monterrey estuvo sufriendo de depresión prenavideña, esa que te da cuando piensas que no tendrás ni regalos ni posadas, mucho menos felicitaciones por parte de amistades y amigos y por ello empiezas a hacer las cosas con lentitud, flojera, agotamiento.

Según los cibernautas, esos individuos que se la pasan pegados a la tablet, iPad o laptop última generación, navegar por la página de Milenio Monterrey se tornó lenta, caótica y hasta desesperante, y no, no fue culpa de la red de Cablevisión o de Infinitum o Axtel u otros proveedores de internet, sino de la programación de los vínculos hacia los contenidos en línea, debido quizás a fallas internas de sus servidores propios. Total, que consultar Milenio Monterrey se volvió difícil y pues ahí salieron otros portales como los ganones. Ojalá y se corrija el problema.

NO QUE NO TRONABAS, PISTOLITA

Hace más de un año y medio, cuando Jaime Rodríguez Calderón andaba en campaña electoral alebrestando a la raza de a pie para que criticaran a Multimedios por su parcialidad en la contienda electoral, un editorial de la empresa de mi partner Francisco González que leyeron los conductores estelares de los telediarios, cuestionó la calidad moral del hoy gobernador.

Pues ahora resulta que una conductora con más de 30 años de estar al aire, le dio por ser imitadora de “El Bronco” y el incidente dio para memes y hasta un video viral que fue replicado por una página de Facebook.

Sí, el “pu… madre” de María Julia “La Pelangocha” Lafuente, sirvió para evidenciar el mal genio que tiene la lectora de noticias del Telediario, la poca comunicación con los productores de ese espacio informativo y el florido lenguaje que se carga.

Lafuente, quien no tuvo empacho en criticar hace tiempo al actual inquilino de Palacio de Gobierno por vocabulario “grosero” y “vulgar”, salió más groserita que una función de Polo Polo.

Los pocos que la defienden dicen que la falla residió en dejarle a “La Comadre” el micrófono abierto en el cambio sección y cuando entraba la cortinilla comercial, pero eso aquí no cuenta pues supone que ella es profesional y sabe qué puede y qué no puede decir al aire.

Así que ya nada puede remediar María Julia y mucho menos criticar a “El Bronco”. Quizás sólo le queda tomar con filosofía el que Código Magenta haya tomado su video para recordarle el diez de mayo a los aguinaldos de los diputados federales, la mala educación en México y las violaciones a los derechos humanos.

Es más, quien quite y las cosas no salen para bien, pues con los suficientes likes y compartidas en las redes sociales, en un descuido y “La Comadrita” hasta se lleva un carro del año, como le pasó a esos personajes que se han vuelto tan populares en fechas recientes.

Y no nos vamos sin dejarles la gustada pregunta de la quincena: ¿Quién es el conductor de un programa de Deportes que hasta memes le hicieron después de que Nahuel Guzmán, portero de Tigres, le hiciera burla al acusarlo de Rayado en una conferencia de prensa?

Dudas, reclamos y mensajes 0enviarlas a:

telepandora@gmail.com