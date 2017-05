Edomex, la llave de AMLO a Los Pinos

Si el Grupo Atlacomulco no invierte una millonada, como se dice coloquialmente, el domingo 4 de junio, por vez primera perderá la joya de la corona de las elecciones del país: el Estado de México con padrón electoral que inclinaría la balanza desde ese día a favor de Andrés Manuel López Obrador en 2018

Ese poderoso clan que ha reinado en el Estado de México y coronó a un presidente de México en 2012, Enrique Peña Nieto, tendría sus días contados con la victoria casi reguar de Delfina Gómez Álvarez, según las intenciones de voto que obtuvo la compañía Hora Cero Encuestas en esta edición.

De concretarse, ese resultado en las urnas no solamente será noticia nacional, sino rebasará fronteras porque en la historia del país nunca la izquierda mexicana ha ganado la presidencia de la República.

Edomex pavimentaría el camino para que el líder de MORENA -blanco de feroces ataques del PRI, PAN y un sector del PRD-, llegue a ganar en su tercer intento.

Hasta un segundo lugar en los comicios de Edomex sabría a victoria para López Obrador, un personaje que por sus propios errores y algunos de sus excolaboradores como René Bejarano (el perredista captado en video en 2006 siendo sobornado), estuvo a nada de llegar a Los Pinos.

Pero MORENA iba por más en Edomex, lanzando como candidata a una mujer identificada con la inmensa mayoría de la población que vive en cinturones de miseria -por años comprada con una despensa del PRI que sólo se aparecía en campaña-, pero que acaba de despertar.

Su principal contrincante, Alfredo del Mazo Maza de la coalición de partidos que encabeza el desprestigiado PRI, es hijo de un exgobernador de Edomex que en su tiempo aspiró a ser presidente de México para proteger, garantizar y prolongar los poderosos intereses de esa clan de Atlacomulco.

Para las mas recientes generaciones, hubo un político de esa entidad que se llamó Carlos Hank González -exregente (hoy jefe de gobierno) de la CDMX, que movía uno de los hilos del títere en turno que llegaba a Los Pinos.

Hank González tuvo varios hijos, entre ellos Jorge Hank Rhon, dueño de los casinos Caliente, del equipo Xolos de Tijuana, exalcalde de Tijuana y que siempre ha aspirado a ser gobernador de Baja California por el partido de su difunto padre: el PRI.

La preferencias electorales que obtuvo Hora Cero Encuestas en 15 municipios desfavorecen Del Mazo Maza y a la desinflada panista Josefina Vázquez Mota, quien terminará cuarta superada por el perredista Juan Manuel Zepeda y, en un descuido, hasta quinta rebasada por la independiente María Teresa Castell De Oro.

Sin embargo un dato relevante es que López Obrador -si hoy fueran las elecciones presidenciales- ganaría ampliamente Edomex y tendría pie y medio dentro de Los Pinos, en base a los resultados que se obtuvieron en la encuesta.

La campaña sucia para intentar tropezar la locomotora de MORENA no causó ni un rasguño a la candidatura de la humilde maestra Delfina, en esa campaña protegida bajo la sombra de su líder político.

Ni “la recaudadora” diputada local de Veracruz, Eva Cadena Sandoval; ni las supuestas rebajas de sueldo a trabajadores de Delfina cuando fue alcaldesa de Texoco; ni otras piedras en el camino, torpezaron a MORENA para lograr el resultado que se propuso, como primer acto de una obra cuyo descenlace será el primer domingo de junio de 2018.

MORENA no bajará al tercer lugar en Edomex, eso es absolutamente seguro, y los votos que obtenga, pocos analistas políticos objetivos lo dudarían, serán inferiores a los que obtendrá López Obrador cuando sea candidato presidencial.

El PAN se derrumbará en las urnas y en lo psicológico, porque designaron a su peor candidata -dicen algunos dirigentes que era la mejor-, pese a que nunca convenció al electorado de por qué recibió de Peña Nieto mil millones de pesos para una sospechosa fundación de apoyo a migrantes.

Para electorado mexiquense fue su premio por no respingar e impugnar la derrota sufrida en 2012 cuando el actual presidente ganó las lecciones, siendo ella la candidata albiazul que quedó el tercer lugar.

Con Delfina como candidata en Edomex López Obrador empezó a escribe las primeras líneas de su nuevo libro: La venganza que viene. Y sin duda el resultado de Edomex acelerará la descomposición total de lo que resta del Partido de la Revolución Democrática hacia 2018.

Porque el PRD no se quitará en un año la etiqueta de paleros del PAN. De ser parte de “la mafia del poder”, como se refiere López Obrador cuando habla de priistas y panistas.

De no consumarse el mas grande operativo de compra de votos por parte del PRI y la desactivación de la operación electoral de MORENA el 4 de junio, en Edomex también se estará redactando otro capítulo de la historia democrática del país: de de contar con la primera gobernadora “de bronce”… sepultando la monarquía de Atlacomulco.